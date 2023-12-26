Вышли первые кадры российского исторического фэнтези «Иные»

Проект в жанре исторического фэнтези выйдет на платформе «Кинопоиск» 25 января.Действие фильма происходит в альтернативном Ленинграде 1940-х годов. Анна наделена сверхъестественной силой, которую не может контролировать. Охоту за героиней начинает загадочный иностранец Нойманн, что приводит к масштабной войне в истории человечества.В основе сценария к сериалу — одноименный рома Александры Яковлевой. В актерский состав фильма вошли Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Илья Маланин, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш, Николай Фоменко, Евгения Симонова.Режиссер проекта — Владимир Ракша.