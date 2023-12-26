Музей-заповедник «Херсонес Таврический» представит к Новому году две капсульные выставки

Музей-заповедник Херсонес Таврический анонсировал две капсульные выставки в преддверии новогодних праздников.



В холле малого зала в здании Византийской экспозиции 26 декабря открылась капсульная выставка «Костяные орудия для орнаментации лепной посуды в эпоху бронзы», в основном зале откроется выставка одного экспоната «Рождество в Византии. Из Константинополя в Херсонес».



Первая выставка знакомит посетителей с гончарным ремеслом и национальными узорами.



«Посетители узнают, что изготавливать керамику первобытные люди научились еще во времена неолита, а глиняная посуда в разные периоды истории украшалась орнаментом — специфическим видом изобразительного искусства, который в символической форме отражает внутренний и внешний мир человека», — говорится в сообщении музея-заповедника.



На выставке «Рождество в Византии. Из Константинополя в Херсонес» представлена миниатюрная икона Рождество Христово, вырезанная на стеатитовой пластинке. Икона была изготовлена столичными мастерами в Константинополе в конце XI-XII вв.









Фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»