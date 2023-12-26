Ольга Любимова вошла в состав оргкомитета по подготовке и празднованию Года семьи

Утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению в России в 2024 году Года семьи.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Возглавит оргкомитет заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.



В состав оргкомитета вошли в том числе министр культуры России Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, министр юстиции Константин Чуйченко, главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и другие.



В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении наступающего года Годом семьи в России. Решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. До 27 ноября правительству было поручено утвердить план мероприятий.









Фото: пресс-служба Минкультуры России