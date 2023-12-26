В Пскове открылась выставка работ китайской художницы Ван Сюлин

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка художницы из Китая Ван Сюлин, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Проект организован в рамках Международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Выставка открылась в Музейном комплексе «Двор Постникова». На выставке представлены работы Ван Сюлин, созданные в одной из самых сложных техник китайской живописи «гунби» или «тщательная кисть». При создании картин в такой технике четко прорисовывается контур со всеми ботаническими подробностями. В работах художницы соединены каллиграфия и живопись.



«Я считаю Псков одним из самых красивых и древних городов России. За свою жизнь я побывала во многих русских городах, но именно к Пскову у меня особенное, очень глубокое чувство, которое укрепилось после того, как я посетила музей Пскова. Как художница и автор многих произведений я очень хочу, чтобы псковичи-любители китайской живописи и китайской культуры насладились сегодня теми работами, которые представлены здесь», — рассказала Ван Сюлин.









Фото: пресс-служба Минкультуры России