Число держателей «Пушкинской карты» в Красноярском крае выросло почти вдвое

В Красноярском крае по программе «Пушкинская карта» с начала и по середину декабря 2023 года держатели «Пушкинской карты» приобрели 232 646 билетов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в министерстве культуры региона.



В 2022 году в рамках программы было приобретено 111022 билета.



В министерстве отметили, что число держателей карт выросло почти на 44%: с 135,5 тысяч человек в 2022 году по 194,9 тысячи человек в 2023 году. Отмечается, что наибольшей популярностью у обладателей Пушкинских карт пользуются театры, кинотеатры, концертные площадки, музеи, библиотеки.



В 2022 году в регионе участниками программы были 160 учреждений, в 2023 году их число увеличилось до 207.









Фото: пресс-служба Кремля