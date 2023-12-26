В Политехническом музее отреставрировали аудиторию с уникальной акустикой

В Политехническом музее отреставрировали историческую аудиторию, открытую в 1877 году в центральном корпусе Музея прикладных знаний.



Аудитория восстановлена с учетом особенности конструкции зала, передает пресс-служба мэра Москвы со ссылкой на Единого заказчика в сфере строительства.



Историческая аудитория является одним из первых помещений в России, сконструированных специально для научных диспутов и публичных выступлений.



Площадь зала составляет 260 кв.м., он рассчитан на 480 человек. Главной особенностью аудитории является акустическая система, обеспечивающая слышимость без электрического звукоусиления. После пожара 1908 года и переустройства аудитории в советское время экспозиционные решения оказались частично утрачены.



Специалисты восстановили акустическую систему аудитории, восстановили и модернизировали латунные вентиляционные решетки, двери, архитектурный декор, дубовый паркетный пол.



Работы по реконструкции планируется полностью завершить к 2025 году. В настоящее время ведутся работы на парадной лестнице и в химической лаборатории.





Пресс-служба компании «Единый заказчик в сфере строительства»