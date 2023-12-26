Деятели культуры во Франции вступились за Жерара Депардье

Во Франции несколько десятков деятелей культуры вступились за актера Жерара Депардье, которого обвиняют в домогательствах.



В защиту Депардье деятели культуры выпустили письмо. Его подписали в том числе актер Пьер Ришар, актриса Натали Бай, режиссер и сценарист Надин Трентиньян, модель и певица Карла Бруни. Всего письмо подписали 50 человек.



В обращении деятели культуры призывают позволить Депардье продолжать играть роли.



В письме говорится, что подписанты не могут больше молчать перед лицом обрушившегося на Депардье линчевания, потока ненависти вопреки презумпции невиновности, которой бы тот пользовался, не будь гигантом кино. Артисты и продюсеры указали, что при нападках на Депардье атакам подвергается само искусство.









Фото: скриншот видео Первого канала