Хор имени М.Е. Пятницкого выступил в Марокко

Выступление прошло в театре Мухаммеда V — на главной сцене Рабата.В Марокко российский коллектив представил полуторачасовую программу с русскими народными песнями, романсами и танцевальными номерами.«Для Русского дома в Рабате огромная честь впервые представлять марокканской публике один из старейших музыкальных коллективов России, история которого насчитывает более 110 лет. Очень рад, что благодаря поддержке Министерства культуры РФ, а также содействию Росконцерта и национального театра Мухаммеда V нам удалось организовать для марокканских зрителей и проживающих здесь наших соотечественников такой яркий и запоминающийся подарок накануне Нового года», — приводит агентство слова руководителя Российского центра науки и культуры в Рабате (Русский дом) Александра Сень.По словам руководителя, зрители получили «истинное удовольствие от произведений народного творчества разных регионов России».