Умер воевавший за ВСУ украинский актер Богдан Колесник

Скончался украинский актер Богдан Колесник.



Артист вступил в ряды вооруженных сил Украины и погиб в зоне боевых действий, сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.



«23 декабря на фронте, выполняя боевое задание, погиб талантливый украинский актер Богдан Колесник», — говорится в сообщении.



Богдан Колесник снимался в том числе в российском сериале «Черные кошки», который вышел на экраны в 2013 году.



Ранее сообщалось о кончине украинских актеров Андрея Павленко и Василия Кухарского, воевавших за ВСУ.









Фото: скриншот видео КИЇВ24 | Телеканал Київ