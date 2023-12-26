Умер воевавший за ВСУ украинский актер Богдан Колесник

26.12.2023

Умер воевавший за ВСУ украинский актер Богдан Колесник
Скончался украинский актер Богдан Колесник.

Артист вступил в ряды вооруженных сил Украины и погиб в зоне боевых действий, сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

«23 декабря на фронте, выполняя боевое задание, погиб талантливый украинский актер Богдан Колесник», — говорится в сообщении.

Богдан Колесник снимался в том числе в российском сериале «Черные кошки», который вышел на экраны в 2013 году.

Ранее сообщалось о кончине украинских актеров Андрея Павленко и Василия Кухарского, воевавших за ВСУ.


Фото: скриншот видео КИЇВ24 | Телеканал Київ