Умер воевавший за ВСУ украинский актер Богдан Колесник

Выступление прошло в театре Мухаммеда V — на главной сцене Рабата.
В России Богдан Колесник снимался в сериале «Черные кошки».
Картина Валерия Переверзева выйдет в российских кинотеатрах.
Библиотека появилась в поселке Мангуш.
Гастроли проходят с 24 декабря по 16 января в семи городах КНР.
Выступление прошло в театре Мухаммеда V — на главной сцене Рабата.
В России Богдан Колесник снимался в сериале «Черные кошки».
Картина Валерия Переверзева выйдет в российских кинотеатрах.
Библиотека появилась в поселке Мангуш.
Гастроли проходят с 24 декабря по 16 января в семи городах КНР.
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Школьники из российских регионов могут принять участие в конкурсе «Цифровое издательское творчество»...
26.12.2023