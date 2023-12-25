В ДНР открылась вторая в республике модельная библиотека

Вторая для Донецкой Народной Республики модельная библиотека распахнула двери в поселке Мангуш. Об этом сообщили в минкультуры ДНР.





Многогранный информационный центр с комфортными условиями и современными технологиями открылся в поселке Мангуш. Жители населенного пункта смогут творить, экспериментировать, исследовать и познавать новое, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.





«В переводе с греческого языка Мангуш – белая птица. Именно этот символ отражен в новом дизайне библиотеки», — отметили в министерстве культуры республики.





Цитаты на стеллажах и изображения белых птиц передают дух побережья Азовского моря, добавили в ведомстве.





Более тысячи печатных экземпляров художественной литературы и изданий по разным отраслям знаний пополнили фонд модельной библиотеки. Теперь в учреждении хранится около 18 тысяч книг.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва