В Иране открыли памятник поэту Расулу Гамзатову

Памятник народному поэту Расулу Гамзатову открыли в университете имени Шахида Бехешти в Тегеране. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданова.





В 2019 году в рамках III международной научной конференции «Османовские чтения» на территории филологического факультета дагестанского вуза открыли памятник иранскому поэту, мыслителю и деятелю Хафизу Ширази, передает ТАСС





«В качестве ответного шага, мы решили установить бюст Расула Гамзатова на территории одного из иранских университетов. Сегодня как раз произошло это важное событие», — привели в пресс-службе слова ректора дагестанского университета Муртазали Рабаданова.





В церемонии открытия памятника участвовала делегация из республики. Возглавлял ее Муртазали Рабаданов. Также на событии присутствовала дочь поэта Салихат Гамзатова, представители посольства РФ в Иране, Россотрудничества в Иране и местные ученые. Ранее посол республики в Москве Казем Джалали поддержал идею открытия бюста, которая вошла в федеральный план мероприятий в честь 100-летия со дня рождения поэта.









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