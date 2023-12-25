Вышли кадры второй части «Мятежной луны» Зака Снайдера

Ролик ко второй части фантастического боевика Зака Снайдера «Мятежная Луна» вышел в Сети. Видео опубликовал Netflix.





Премьера сиквела «Мятежной луны» с подзаголовком «Дарующий шрамы» состоится на стриминговом сервисе 19 апреля 2024 года. Во второй части группа солдат из повстанцев, крестьян и сирот войны объединится во имя мести тирану Балисарию. В фильме сыграли София Бутелла, Энтони Хопкинс, Чарли Ханнэм, Джимон Хунсу и другие. По словам Зака Снайдера, новая франшиза вдохновлена фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» (1954) и «Звездными войнами».





Первый фильм с подзаголовком «Дитя огня» вышел 15 декабря. Критики оценили картину без восторга, о чем свидетельствуют рейтинги на киноагрегаторах. Так, на Rotten Tomatoes фильм набрал всего 24% одобрения при 42 отзывах. Лента стала одним из самых низко оцененных проектов режиссера.









Фото: YouTube