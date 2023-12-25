В Петербурге представили Календарь культурных событий на 2024 год

Институт культурных программ представил 25-й выпуск ежегодного издания «Санкт-Петербург 2024. Календарь событий». Он представляет из себя панораму петербургской культурной жизни во все времена года на русском и английском языках.





В печатной версии календаря оказалось более 40 различных событий. В электронном варианте будет около 300 мероприятий 2024 года. Информация размещена на портале «Культура Петербурга», передает ТАСС . Дополняться она будет в течение года, уточнила на презентации директор института культурных программ Ольга Гаазе. По ее словам, проект осуществлен при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.





Особое внимание создатели календаря уделили юбилейным и памятным датам. Авторы учли и 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 300-летие Российской академии наук, 150-летие со дня рождения Всеволода Мейерхольда, 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. В календарь вошли фестивали «Звезды белых ночей» и «Площадь искусств», летний проект «Опера всем», кинофестивали «Виват кино России» и «Послание к человеку», театральные фестивали «Балтийский дом» и «Александринский».









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