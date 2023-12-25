Владимир Путин поздравил Государственный ансамбль «Березка» с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительные слова Государственному академическому хореографическому ансамблю «Березка» имени Н. С. Надеждиной в честь 75-летнего юбилея коллектива. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.





Глава государства отметил, что «Березка» была создана во многом благодаря самобытному таланту и неиссякаемой энергии выдающейся представительницы отечественной хореографической школы Надежды Надеждиной.





«За прошедшие годы Ансамбль снискал поистине мировую славу, подарил почитателям искусства уникальную палитру ярких, незабываемых танцевальных шедевров, стал настоящим посланником нашей культуры, замечательных народных традиций», — говорится в поздравлении президента.





Владимир Путин добавил, что искренне рад бережному отношению нынешнего коллектива к творческому наследию предшественников. Президент оценил, как ансамбль восхищает зрителей «богатейшим репертуаром, особой, всегда узнаваемой манерой исполнения». Путин также пожелал «Березке» новых успехов и всего самого доброго.









Фото: YouTube