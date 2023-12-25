Более 60 объединений удостоились звания «Заслуженный коллектив народного творчества»

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» получили народные коллективы и любительские творческие объединения. Такой приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова.





В документе насчитывается 61 народный коллектив и любительское творческое объединение. Почетного звания удостоились представители Майкопа (Республика Адыгея), Уральска (Башкортостан), Улан-Удэ (Бурятия), Гергебиля (Дагестан), Ики-Бурула (Калмыкия), аула Адыге-Хабль (Карачаево-Черкессия), Петрозаводска (Карелия), Воркуты (Коми), поселка городского типа Мар-Турек (Марий Эл), села Большие Березники (Мордовия), Казани (Татарстан), села Эрзин (Тыва), Абакана (Хакасия), Грозного (Чечня), Чебоксар (Чувашия), села Красночикойское (Забайкалье), Соболева (Камчатка).





Также в этот список вошли артисты из Белореченска, Красноярска, Перми, села Левокумское, Амурска, Благовещенска, Лешуконского, Астрахани, Белгорода, Новозыбкова, Камешкова, Вологды, Бутурлиновки, Братска, Малоярославца, Костромы, Курска, Кингисеппа, Ельца, Магадана, Королева, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Ливен, Заречного, Пскова, Тольятти, Южно-Сахалинска, Верхней Салды, Смоленска, Тамбова, Кимр, Новомосковска, села Викулово, Ульяновска, Усть-Катава, Ярославля, Санкт-Петербурга, Севастополя, Урая и Тарко-Сале. Стоит отметить, что среди коллективов, получивших почетное звание, есть множество детских.









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