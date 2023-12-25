В Москве памятными знаками Камерного театра наградили Миронова, Поповски и Исакову

Торжественная церемония награждения памятными знаками Камерного театра состоялась в Москве. Народный артист РФ, худрук Театра наций Евгений Миронов, режиссер Иван Поповски и заслуженная артистка РФ Виктория Исакова получили награды.





Церемония прошла в Московском драматическом театре имени Пушкина, информирует ТАСС . Мероприятие состоялось 25 декабря, в день рождения Камерного театра. Церемония вручения стала восьмой по счету.





«Она у нас скромная, домашняя, короткая, но, мне кажется, очень важная в нашей жизни и, будем надеяться, в жизни наших лауреатов», — сказал на открытии худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев.





Он отметил, что традиция вручения памятных знаков начиналась в первую очередь как память о Камерном театре, символ продолжения его традиций. Сегодня это приобретает и другой смысл, добавил Писарев, уточнив, что имеет в виду сохранение театра с большой буквы.









Фото: YouTube