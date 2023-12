Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в Санкт-Петербурге

Международный музыкальный фестиваль Stereoleto 2024 года состоится в Санкт-Петербурге. Площадкой для его проведения станет «Севкабель порт», уточнили организаторы.





Участниками фестиваля станут около 40 артистов и коллективов. Для зрителей выступят Хаски, Дора, «Моя Мишель», Сироткин, «Обе Две» и многие другие. Также на сцену выйдут хор Attaque De Panique, минский электропоп-дуэт Nemiga, инди-поп-коллектив из Йошкар-Олы «Манго Буст».





Фестиваль будет разбит на три сцены, пространство Stereofood и Stereomarket, где местные дизайнеры выставят свою продукцию. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня.





Фестиваль существует с 2002 года. Ежегодна на его полях выступали Franz Ferdinand, Massive Attack, Nick Cave and the Bad Seeds, Buena Vista Social Club, Жанна Агузарова, группы The Hatters, «Альянс» и другие знаменитости.









Фото: YouTube