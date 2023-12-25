Появились первые кадры сериала «Иные»

Первые кадры фэнтезийного сериала «Иные» появились в Сети. Ролик представил онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».





Премьера сериала запланирована на 25 января 2024 года на стриминговой платформе. Проект рассказывает об альтернативных 40-х в Ленинграде. По сюжету хрупкая девушка пытается спасти брата из-под трамвая и сталкивается с суперсилой, которую не может контролировать. Вскоре выясняется, что таких людей называют «иными», а за героиней начинается охота.





В главных ролях сыграли Ирина Мартыненко («Трезвый водитель», «Блокбастер»), Илья Маланин («Поехавшая», «Полицейский с Рублевки»), Вольфганг Черни («Последний богатырь») и Алексей Серебряков. Режиссером сериала выступает Владимир Ракша. Сценарист – Елена Войтович.









Фото: YouTube