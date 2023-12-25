В РНБ открылась выставка в честь 175-летия адмирала Макарова

Выставка «В море – значит дома» к 175-летнему юбилею флотоводца, героя Русско-японской войны, вице-адмирала Степана Макарова открылась в Российской национальной библиотеке. Об этом сообщила пресс-служба РНБ.





Жители и гости Санкт-Петербурга смогут ознакомиться с экспозицией в зале Корфа. Выставка будет открыта до 12 февраля. Проект охватывает период от ранних лет и поступления Степана Макарова (1849-1904) в Николаевское морское училище в 1858-м до его кончины в Тихом океане. Флотоводец ушел из жизни на броненосце «Петропавловск» в ходе Русско-японской войны 1904-1905 годов.





«Среди экспонатов - прижизненные издания его трудов из фондов РНБ», — отметили в пресс-службе.





Так, посетители выставки смогут ознакомиться с первой научной статьей Макарова «Инструмент Адкинса для определения девиации в море» («Морской сборник», 1867), сочинение вице-адмирала «О непотопляемости судов» (1875), а также его труды ««Витязь» и Тихий океан» (1894) и ««Ермак» во льдах» (1901). В экспозицию вошел двухтомник Фердинанда Врангеля «Вице адмирал Степан Осипович Макаров» - биографический очерк, и другие артефакты.









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