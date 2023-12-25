Более 20 тысяч выступлений артистов состоялось в Москве за 2023 год

Артисты разных направлений выступили на московских улицах более 20 тысяч раз в 2023 году. Об этом информирует пресс-служба Московского продюсерского центра.





Представители организации уточнили ТАСС , что за последний год в проектах Моспродюсер приняли участие артисты и художники из 17 стран. Речь идет о России, Белоруссии, Грузии, ОАЭ, Израиле, Германии, Финляндии, Сербии, Таиланде и других.





«Активность участия в проектах выросла на 55%. Так, в этом году артисты выступали на улицах столицы более 40 тыс. часов, а всего состоялось более 20 тыс. выступлений», — отметили в пресс-службе.





В Моспродюсер добавили, что проект «Уличный артист» функционирует в течение уже семи лет. Благодаря этому каждый желающий может без конкурсного отбора забронировать на mos.ru любую из площадок в городе и выступить на ней. Сегодня в рамках проекта работают 42 площадки на главных улицах столицы.









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