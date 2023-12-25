Кинорынок «Российский кинобизнес 2024» пройдет в марте

Кинорынок «Российский кинобизнес 2024» пройдет в марте

25.12.2023

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» пройдет в Москве с 12 по 14 марта.

Площадкой проведения форума станет кинотеатр «Синема Парк Мосфильм», сообщили организаторы.

Регистрация на форум откроется после новогодних праздников и будет доступна на официальном сайте мероприятия.

Предыдущий форум «Российский кинобизнес» прошел 27-29 ноября. В рамках форума обсуждались мировые тренды в области технологий и форматов кинопоказа, вопросы работы российских кинотеатров в условиях технологических санкций и другие актуальные темы.


Фото: Pixabay.com