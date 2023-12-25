Кинорынок «Российский кинобизнес 2024» пройдет в марте

Предыдущий форум «Российский кинобизнес» прошел 27-29 ноября.
Актриса сыграет в нем главную роль.
Выставка позволяет увидеть, как создавались знаменитые герои мультфильмов, над которыми работал Леон...
Зрителями кинофорума стали около 50 тыс. человек из 50 регионов России.
Лучшие проекты выбирали из 241 фильма, вышедших в 2023 году.
Министр культуры Ольга Любимова рассказала о предназначении совета. ...
Предыдущий форум «Российский кинобизнес» прошел 27-29 ноября.
Актриса сыграет в нем главную роль.
Выставка позволяет увидеть, как создавались знаменитые герои мультфильмов, над которыми работал Леон...
Зрителями кинофорума стали около 50 тыс. человек из 50 регионов России.
Лучшие проекты выбирали из 241 фильма, вышедших в 2023 году.
Мероприятие пройдет 26 декабря на площадке «Школьный музей Победы» в рамках работы выставки «Вечный ...
В состав жюри вошли Денис Мацуев, Евгений Миронов, Марина Неелова, Сергей Безруков, Николай Цискарид...
В новогоднюю ночь Первый канал покажет шоу, на котором прозвучит 70 хитов 2010-2020 годов.
Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 26 января 2024 года в 1-м павильоне киноконцерна ...
Мероприятие «Елка Победы» пройдет 26 декабря.
В течение двух недель в вузе проходил сбор открыток, писем и талисманов, которые своими руками студе...
Организатором премии выступает Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения» при поддержке Мини...
Для коллектива предстоящий концерт будет первым сольным выступлением на Исторической сцене ГАБТ.
МТС может приобрести «Марс Медиа Энтертейнмент» для развития направления продакшена в рамках онлайн-...
На фестивале звучали песни на русском языке, музыкальные композиции на балалайке, гуслях, баяне.
Регион лидирует в стране по объему производства изделий народных художественных промыслов.
Лучшим российским фильмом сервис назвал «Чебурашку», а лучшим актером — Ивана Янковского.
Ютанов основал издательство Terra Fantastica, занимался переводами, писал книги.
В России фильм «Феррари» вышел в прокат 21 декабря.
25.12.2023