В Подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка-посвящение художнику Леониду Шварцману

В Подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка-посвящение знаменитому режиссеру-мультипликатору, художнику анимационного кино Леониду Шварцману.



Выставка позволяет увидеть, как создавались знаменитые герои мультфильмов, над которыми работал Леонид Шварцман. В экспозицию вошли эскизы, уникальные кадры производства мультфильмов, оригинальные куклы, раскадровки, целлулоидные фазы, личные вещи Шварцмана, его награды.



«Гости выставки смогут заглянуть в Царство Снежной королевы, пройтись с девочкой и ее Варежкой по двору, побывать в кабинете художника, в котором и были созданы более 300 героев почти 70 мультфильмов», — рассказали организаторы выставки.









Фото: пресс-служба PR-агентство «Бедуш & Маренникова»