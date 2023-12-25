В рамках Фестиваля правильного кино прошло более тысячи бесплатных кинопоказов

Более тысячи бесплатных показов художественных и документальных фильмов прошли в рамках II Фестиваля правильного кино, передает пресс-служба Музея Победы, организатора показов.



«Музей Победы завершил II Фестиваль правильного кино. Более тысячи бесплатных показов прошло во время трех этапов фестиваля — в мае, июне — августе и сентябре — декабре 2023 года. Зрителями кинофорума стали около 50 тыс. человек из 50 регионов России», — говорится в сообщении.



В программу показов вошли 37 полнометражных и короткометражных картины. Зрителям были представлены фильмы «Великая Отечественная в хронике ТАСС» (12+), «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» (12+), «Внуки Победы», «Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей — детей и подростков», «Обожженное детство».



Очередной, III Фестиваль правильного кино пройдет в мае 2024 года. В следующем году смотр получит статус международного.









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