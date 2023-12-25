Сериал «Слово пацана» возглавил топ-3 лучших российских проектов

Сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лада Голд» и «Балет» вошли в топ-3 лучших российских проектов 2023 года по версии российских кинокритиков, передает портал «Кино-театр. Ру».



В список экспертов вошли 24 представителя индустрии, сотрудничающих с различными изданиями, а также авторы топовых Telegram-каналов о кино, эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.



Лучшие проекты выбирали из 241 фильма, вышедших в 2023 году. Из общего количества премьеры 104 проектов прошли на телевидении и 137 на платформах.



«На первом месте по итогам выбора критиков оказался проект "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова, также в лидерах "Лада Голд" Никиты Власова и "Балет" Евгения Сангаджиева», — говорится в сообщении.



По информации «Кино-театр.ру», сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» в топы включили 14 экспертов. Сериал Крыжовникова занял восемь первых мест, четыре вторых и два третьих.



В число лучших сериалов также вошли «Лада Голд», «Балет», «Плейлист волонтера», «Фишер», «Мир! Дружба! Жвачка!-3», «Бэти-тур», «Кибердеревня», «Райцентр», «Актрисы», «Король и Шут».









Фото: кадр из сериала "Слово пацана"