Скрипач Лука Моромов выиграл конкурс юных талантов «Синяя птица»

На телеканале «Россия» прошел финал юбилейного сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».



Победителем конкурса стал восьмилетний скрипач Лука Моромов из села Большая Шильна (Татарстан).



В финал конкурса вышли Владимир Рублев (фортепиано), Елисей Иващиненко (баян), Сергей Шумило (воздушная гимнастика), Анна Чевтаева (вокал), Лука Моромов (скрипка), Дильназ Майжегишева (вокал), Антонина Цветкова (эквилибр на тростях), Екатерина Шпилевская (пилон) и Роман Кобелев (баян).



В состав жюри вошли Денис Мацуев, Евгений Миронов, Марина Неелова, Сергей Безруков, Николай Цискаридзе.



«В десятом сезоне все особенное! Наше жюри приняло единогласное решение, которого раньше никогда здесь не принималось: в этот раз у нас только один победитель. Сегодняшний финал был для меня уникальным, и таким его сделал каждый из финалистов. Все дети, которые оказались на этой сцене, останутся на нашей орбите и будут дальше участвовать в концертах, а жюри берет их под свою опеку. Вы навсегда в семье "Синей птицы"!», — рассказала автор и ведущая программы Дарья Златопольская.



Обладателями грантов лучшим педагогам и наставникам стали Ирина Скрябина, Наталья Вергизова, Игорь Лерман, Виктор Вовк.



«Этот проект — замечательная история, и поэтому он так долго живет! Для меня большая радость, что в этот юбилейный сезон я получил возможность поздравить и вручить гранты учителям — это самое главное. Потрясающе то, что на "Синюю птицу" слетаются участники из маленьких городов, и о них узнает большая страна. Педагоги, учителя, вы делаете величайшее дело!», — рассказал кинорежиссер Никита Михалков.









Фото: телеканал «Россия 1»