Названы ведущие «Новогодней ночи» на Первом канале

Стали известны имена ведущих программы «Новогодняя ночь» на Первом канале.



Ими станут заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева, актер Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и Дмитрий Хрусталев.



В новогоднюю ночь Первый канал покажет шоу, на котором прозвучит 70 хитов 2010-2020 годов.



Праздничная программа вещателя включает также шоу «Самый Первый Новый Год» с Егором Кридом, Бастой и Антоном Беляевым.









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