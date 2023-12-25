Названы ведущие «Новогодней ночи» на Первом канале

Мероприятие пройдет 26 декабря на площадке «Школьный музей Победы» в рамках работы выставки «Вечный ...
В состав жюри вошли Денис Мацуев, Евгений Миронов, Марина Неелова, Сергей Безруков, Николай Цискарид...
В новогоднюю ночь Первый канал покажет шоу, на котором прозвучит 70 хитов 2010-2020 годов.
Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 26 января 2024 года в 1-м павильоне киноконцерна ...
Мероприятие «Елка Победы» пройдет 26 декабря.
Мероприятие пройдет 26 декабря на площадке «Школьный музей Победы» в рамках работы выставки «Вечный ...
В состав жюри вошли Денис Мацуев, Евгений Миронов, Марина Неелова, Сергей Безруков, Николай Цискарид...
В новогоднюю ночь Первый канал покажет шоу, на котором прозвучит 70 хитов 2010-2020 годов.
Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 26 января 2024 года в 1-м павильоне киноконцерна ...
Мероприятие «Елка Победы» пройдет 26 декабря.
В течение двух недель в вузе проходил сбор открыток, писем и талисманов, которые своими руками студе...
Организатором премии выступает Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения» при поддержке Мини...
Для коллектива предстоящий концерт будет первым сольным выступлением на Исторической сцене ГАБТ.
МТС может приобрести «Марс Медиа Энтертейнмент» для развития направления продакшена в рамках онлайн-...
На фестивале звучали песни на русском языке, музыкальные композиции на балалайке, гуслях, баяне.
Регион лидирует в стране по объему производства изделий народных художественных промыслов.
Лучшим российским фильмом сервис назвал «Чебурашку», а лучшим актером — Ивана Янковского.
Ютанов основал издательство Terra Fantastica, занимался переводами, писал книги.
В России фильм «Феррари» вышел в прокат 21 декабря.
Там можно увидеть фотографии из семейного альбома, мемориальные предметы, связанные с родителями, аф...
Он выйдет на сцену Эрмитажного театра в роли Дроссельмейера.
Студия Disney утратит авторские права на оригинальные версии персонажей.
Главные роли исполнят Эмилия Спивак, Андрей Кузнецов и Александр Тихановский.
Он поставлен по рассказам трех советских писателей Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского...
Мультфильм дарит рождественское настроение, когда мир наполняется теплом и уютом, а сердце — ожидани...
25.12.2023