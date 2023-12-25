Объявлены номинанты на премию «Золотой орел»

25.12.2023
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России подвела итоги первого тура голосования и объявила номинантов премии «Золотой орел» за 2023 год, передает пресс-служба конкурса.
Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 26 января 2024 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм». В рамках церемонии будут вручены награды в 23 номинациях. За звание лучшего фильма поборются картины «1993», «Вызов», «По щучьему велению», «Праведник», «Снегирь». Среди проектов онлайн-кинотеатров в число номинантов вошли сериалы «Библиотекарь», «Плейлист волонтера», «Фишер».
В категории «Лучшая женская роль в кино» номинантами стали Юлия Пересильд («Вызов»), Любовь Константинова («Праведник»), Анна Михалкова («Чувства Анны»). В категории «Лучшая мужская роль в кино» на премию номинированы Евгений Цыганов (1993), Александр Яценко («Праведник»), Макар Хлебников и Олег Савостюк («Снегирь»).
Полный список номинантов доступен на сайте
премии.