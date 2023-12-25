Дети из новых регионов примут участие в новогоднем квесте в Музее Победы

Дети из новых регионов примут участие в историческом новогоднем квесте в Музее Победы, передает пресс-служба учреждения.



Мероприятие «Елка Победы» пройдет 26 декабря. Его участниками станут дети из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.



«Ребят ждет увлекательное 1,5-часовое командное путешествие по диорамам музея, в конце которого они должны будут зажечь Звезду Героя. Детям предстоит миновать ловушки, разгадать шифр из таинственных знаков, «верхом на коне» совершить марш-бросок и многое другое. Преодолеть все испытания участникам программы помогут ловкость, находчивость и друзья по команде. Кроме того, за время квеста ребята познакомятся с героями прошлого, узнают истории их подвигов и увидят ордена и медали времен Великой Отечественной», — рассказали в музее.



В финале конкурса дети встретятся с Дедом Морозом и зажгут Елку Победы. Каждому участнику будет вручен тематический подарок.



Квест «Елка Победы» пройдет уже в шестой раз.









Фото: пресс-служба Музея Победы



