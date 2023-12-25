Названы лауреаты премии имени Дзиги Вертова

Фото: Геннадий Авраменко/пресс-служба Минкультуры России

Организатором премии выступает Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения» при поддержке Министерства культуры России.Приз зрительских симпатий достался картине «Звуковой ландшафт» Тихона Пендюрина и Генриха Игнатова.В номинации «Лучший неигровой фильм года» победила картина Алексея Головкова «Семь дней осени», приз за «Лучший неигровой дебют» достался картине «Отцы» Юрия Мокиенко. Специальные призы достались лентам «Звуковой ландшафт» и «Последний теплоход».На церемонии вручения премии были подведены итоги года для российского неигрового кино. Премия имени Дзиги Вертова является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино.