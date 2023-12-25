Отмечается, что МТС может приобрести «Марс Медиа Энтертейншмент» для развития направления Продакшена в рамках онлайн-кинотеатра Kion.По информации издания, сделка может состояться до начала весны, а ее стоимость составит, по оценке гендиректора «АФИ Капитал» Алексея Гориславца, около 1 млрд рублей.«Марс Медиа» и МТС на данный момент готовят два совместных проекта — сериал «Она такая классная» и драмеди «Мальвина».Другой источник сообщил, что МТС может заключить с «Марс Медиа» договор о приоритетном отборе проектов.