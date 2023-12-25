Для коллектива предстоящий концерт будет первым сольным выступлением на Исторической сцене ГАБТ.
МТС может приобрести «Марс Медиа Энтертейншмент» для развития направления Продакшена в рамках онлайн...
На фестивале звучали песни на русском языке, музыкальные композиции на балалайке, гуслях, баяне.
Регион лидирует в стране по объему производства изделий народных художественных промыслов.
Лучшим российским фильмом сервис назвал «Чебурашку», а лучшим актером — Ивана Янковского.
Для коллектива предстоящий концерт будет первым сольным выступлением на Исторической сцене ГАБТ.
МТС может приобрести «Марс Медиа Энтертейншмент» для развития направления Продакшена в рамках онлайн...
На фестивале звучали песни на русском языке, музыкальные композиции на балалайке, гуслях, баяне.
Регион лидирует в стране по объему производства изделий народных художественных промыслов.
Лучшим российским фильмом сервис назвал «Чебурашку», а лучшим актером — Ивана Янковского.
Ютанов основал издательство Terra Fantastica, занимался переводами, писал книги.
В России фильм «Феррари» вышел в прокат 21 декабря.
Там можно увидеть фотографии из семейного альбома, мемориальные предметы, связанные с родителями, аф...
Он выйдет на сцену Эрмитажного театра в роли Дроссельмейера.
Студия Disney утратит авторские права на оригинальные версии персонажей.
Главные роли исполнят Эмилия Спивак, Андрей Кузнецов и Александр Тихановский.
Он поставлен по рассказам трех советских писателей Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского...
Мультфильм дарит рождественское настроение, когда мир наполняется теплом и уютом, а сердце — ожидани...
В этом году в нем принимали участие коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, а также Кубы и...
В концерте примут участие пианисты Николай Луганский, Елизавета Леонская, Борис Березовский, альтист...
Мероприятия проходили в Псковской области с 21 по 23 декабря.
Концерт был посвящен памяти его старшего творческого друга Юрия Темирканова.
Мероприятие посетили более 100 человек.
В последнее время музыкант сражался с опухолью мозга.
Вечер открыл директор-распорядитель Центрального Дома Актера Александр Жигалкин стихами, посвященным...
25.12.2023