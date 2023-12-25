Российские соотечественники провели во Франции фестиваль «Нам не страшны морозы»

25.12.2023
Во Франции прошел новогодний фестиваль «Нам не страшны морозы».
Мероприятие организовали российские соотечественники из Швейцарии и Франции. На фестивале звучали песни на русском языке, музыкальные композиции на балалайке, гуслях, баяне.
В программу праздника вошли детский спектакль, русские и цыганские танцы, мастер-классы рисунка и живописи, передает
ТАСС.
Участниками фестиваля стали коллективы «Романо арт», «Малахит», хор «Споем вместе», «Настройка», сольные артисты.
Фестиваль прошел во французском городе Орнэ, он организован ассоциациями Olympus Suisse, «Романо арт».
По словам участников фестиваля, в Западной Европе в последние два года стало заметно меньше выступлений артистов из России, поэтому возросла роль самодеятельных танцевальных и музыкальных коллективов как хранителей традиций родной культуры за рубежом.
Фото: Pixabay.com