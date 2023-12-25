Подмосковье представило на выставке-форуме «Россия» народные художественные промыслы

Московская область представила уникальные народные художественные промыслы на международной выставке-форуме «Россия», передает пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.



Отмечается, что регион лидирует по стране по объему производства изделий народных художественных промыслов. В регионе представлено более 60% всех видов народных художественных промыслов, в числе которых Гжельская керамика, Вербилковский фарфор, Павлопосадский платок, жостовские подносы, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Богородская игрушка и многое другое.



Исторические национальные промыслы и ремесла доступны для посетителей в 75-м павильоне ВДНХ в пространстве «Универмаг».



На стенде региона проходят также мастер-классы, где любой желающий может попробовать себя в роли подмосковного ремесленника.









Фото: Министерство информационных и

социальных коммуникаций Московской области