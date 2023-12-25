Картина «Феррари» Майкла Манна возглавила российский прокат

Фильм Майкла Манна «Феррари» возглавил прокат в России и СНГ.



Биографическая драма собрала в прокате 75,4 млн рублей за прошедшие выходные, указано в отчете kinobusiness.com.



В России фильм «Феррари» вышел в прокат 21 декабря. Картина рассказывает о легендарном гонщике, основателе культурного бренда Энцо Феррари, который участвовал в гонке на выносливость, которая изменила всю его жизнь. Главную роль в картине сыграл Адам Драйвер. В актерский состав ленты также вошли Шейлин Вудли, Пенелопа Крус, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси, Масси Фурлан, Валентина Белле и другие.



Второе место по сборам занял американский фильм «Аквамен и потерянное царство». Он собрал 62 млн рублей. Третье место досталось российской комедии «Манюня: новогодние приключения» Армана Марутяна (52,1 млн рублей).









Фото: кадр из фильма "Феррари"