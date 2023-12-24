В музее МХАТ открылась выставка к 165-летию Владимира Немировича-Данченко

24.12.2023

В музее МХАТ открылась выставка к 165-летию Владимира Немировича-Данченко
В музее МХАТ открылась выставка «Немирович-Данченко. Восемь шагов к театру», сообщается в Телеграм-канале театра.

Выставка состоит из восьми разделов: «Человек», «Критик», «Режиссер», «Драматург», «Педагог», «Покоритель Голливуда», «Директор», «Основатель Школы-студии МХАТ».

На выставке можно увидеть фотографии из семейного альбома, мемориальные предметы, связанные с родителями, братьями и сестрой, афиши спектаклей, которые были поставлены по произведениям В. И. Немировича-Данченко, эскизы художников к спектаклям Московского Художественного и Музыкального театра, макеты к спектаклям, которые поставил Владимир Иванович и костюмы.



Фото: Pixabay.com