В музее МХАТ открылась выставка к 165-летию Владимира Немировича-Данченко

Там можно увидеть фотографии из семейного альбома, мемориальные предметы, связанные с родителями, аф...
Он выйдет на сцену Эрмитажного театра в роли Дроссельмейера.
Студия Disney утратит авторские права на оригинальные версии персонажей.
Главные роли исполнят Эмилия Спивак, Андрей Кузнецов и Александр Тихановский.
Он поставлен по рассказам трех советских писателей Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского...
Там можно увидеть фотографии из семейного альбома, мемориальные предметы, связанные с родителями, аф...
Он выйдет на сцену Эрмитажного театра в роли Дроссельмейера.
Студия Disney утратит авторские права на оригинальные версии персонажей.
Главные роли исполнят Эмилия Спивак, Андрей Кузнецов и Александр Тихановский.
Он поставлен по рассказам трех советских писателей Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского...
Мультфильм дарит рождественское настроение, когда мир наполняется теплом и уютом, а сердце — ожидани...
В этом году в нем принимали участие коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, а также Кубы и...
В концерте примут участие пианисты Николай Луганский, Елизавета Леонская, Борис Березовский, альтист...
Мероприятия проходили в Псковской области с 21 по 23 декабря.
Концерт был посвящен памяти его старшего творческого друга Юрия Темирканова.
Мероприятие посетили более 100 человек.
В последнее время музыкант сражался с опухолью мозга.
Вечер открыл директор-распорядитель Центрального Дома Актера Александр Жигалкин стихами, посвященным...
Он был официальным русским голосом Энтони Маки, Сокола в киновселенной Marvel, озвучивал персонажа Д...
13 июля на главной площади состоится шествие уличных театров и карнавал.
Посмотреть представление ребята со всей страны смогут до 14 января 2024 года.
В 2023 году в библиотеках России проводились различные просветительские, методические и научно-практ...
Две недели в стенах вуза проходил сбор открыток, писем и талисманов, сделанных своими руками.
В экспозиции представлена копия древнего китайского свитка VIII века.
Концерт дал возможность слушателям оценить оригинальные композиторские замыслы.
24.12.2023