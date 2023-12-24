Микки Маус станет общественным достоянием с 1 января

Мышата Микки и Минни Маус перейдут в руки общественности — с 1 января 2024 года студия Disney утратит авторские права на оригинальные версии персонажей, передает портал Film.ru.

Переход стал возможен благодаря выходу в открытый доступ «Парохода Уилли» — самого раннего сохранившегося звукового мультфильма Disney 1928 года. Теперь использовать образы смогут авторы любых проектов. При этом права на последние версии Микки и Минни останутся у Disney.





В открытый доступ также выйдут романы «Орландо» Вирджинии Вульф, «Любовник леди Чаттерлей» Д.Г. Лоуренса, «Тайна голубого поезда» Агаты Кристи и др. Ранее в кино уже выходили нетипичные адаптации классики, включая хорроры «Винни-Пух: Кровь и мёд» и «Гордость и предубеждение и зомби».













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