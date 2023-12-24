Молодежный театр на Фонтанке покажет спектакль «Глубокое синее море»

Молодежный театр на Фонтанке покажет премьеру спектакля «Глубокое синее море» по пьесе английского драматурга Теренса Рэттигана, сообщает ТАСС.





Постановщиком психологической драмы выступил художественный руководитель труппы народный артист России Семен Спивак.





Название пьесы «Глубокое синее море» происходит от английской поговорки «Между дьяволом и глубоким синим морем», напоминающей о трудности выбора между двумя условиями, каждое из которых не легче другого.





Роль главной героини Хестер Коллер исполнит лауреат премий «Золотой софит» и «Фигаро» Эмилия Спивак. Вместе с ней в главных ролях артисты Андрей Кузнецов и Александр Тихановский.





Сценографию спектакля создал Николай Слободяник. Художник по костюмам — Ника Велегжанинова.