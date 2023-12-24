В прокат выходит анимационный фильм «Рождественская звезда»

Премьера анимационного фильма «Рождественская звезда» от создателей успешного проекта «Маша и медведь», проходит по городам страны 24 декабря, сообщает «Российская газета».





7-минутный анимационный фильм, экранизация стихотворения Бориса Пастернака, создан кинокомпанией «Фома Кино» специально для благотворительного фестиваля «Звезда Рождества» Русской православной церкви.





Анимационный фильм «Рождественская звезда» стал первым в серии мультфильмов нового альманаха «Праздники». Мультфильм дарит рождественское настроение, когда мир наполняется теплом и уютом, а сердце — ожиданием чуда. В этот праздник друзья и родные дарят подарки друг другу, поклоняясь образу Божьему в человеке, как волхвы дарили подарки Спасителю, поклоняясь Богу в человеческом естестве.





Закадровый текст читает актриса Алиса Гребенщикова. Режиссер фильма Наталья Березовая, лауреат российских и международных фестивалей, художник-постановщик Наталья Мальгина является режиссером проекта «Маша и медведь» с 2012 года.









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