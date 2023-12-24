В театре «Сфера» состоится премьера спектакля «Прозрачное солнце осени»

24.12.2023

В театре «Сфера» состоится премьера спектакля «Прозрачное солнце осени»
Московский драматический театр «Сфера» представляет премьеру спектакля своего художественного руководителя народного артиста России Александра Коршунова «Прозрачное солнце осени» по рассказам трех советских писателей Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского, сообщает ТАСС.

Идея соединить рассказы советских писателей родилась у режиссера постановки Александра Коршунова, когда он еще учился в Школе-студии МХАТ, после встречи с Булатом Окуджавой. Спустя много лет Александр Коршунов воплощает свою мечту и ставит на основной сцене «Сферы» спектакль по произведениям «трех Юриев». В новую постановку вошли рассказы «Неоконченный холст», «Голубиная гибель» и «Прозрачное солнце осени» Юрия Трифонова, «На полустанке» и «Свечечка» Юрия Казакова, «Арест» и «Прошлогодний снег» Юрия Домбровского.

В спектакле заняты ведущие актеры театра: Дмитрий Ячевский, Людмила Корюшкина, Анатолий Смиранин, Василий Куприянов, Евгения Казарина, Олег Алексеенко, Вячеслав Кузнецов, Павел Гребенников и другие. Художник-постановщик спектакля — Ольга Коршунова.


 
Фото: Pixabay.com