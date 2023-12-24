Фестиваль в поддержку культуры РФ в Пскове собрал более 1 тыс. зрителей

Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» в Пскове собрал более 1 тыс. зрителей, сообщает ТАСС.





Завершающим аккордом стало выступление группы из Никарагуа «Либер Арте». На испанском языке прозвучала песня всех антифашистов мира, людей доброй воли «Когда народ един — он не победим». Зал слушал песню стоя.





Основным мотивом выступления группы из Никарагуа стало слово «свобода», отстаивание своей позиции, своего суверенитета. Группа исполнила песни о любви к своей родине, к России, песню про кубинского государственного и политического деятеля Фиделя Кастро, про борьбу с империализмом и независимость. Песни звучали в стиле зажигательных латиноамериканских мотивов. Также со сцены зачитали письмо-обращение, которое ребята из группы «Либер Арте» написали россиянам в знак поддержки.





Мероприятия фестиваля проходили в Псковской области с 21 по 23 декабря. Площадками для выступления музыкантов стали Великие Луки, Пушкинские Горы и Псков.