В Дубае прошел показ фильма «Повелитель ветра» о кругосветном путешествии Конюхова

Показ биографической драмы «Повелитель ветра» о полете российского путешественника Федора Конюхова вокруг света на воздушном шаре состоялся в Дубае, сообщает ТАСС.





Мероприятие, организованное на площадке Театра цифрового искусства в гостиничном комплексе Madinat Jumeirah, посетили более 100 человек.

Вечер открыл генеральный консул России в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин. В приветственной речи он отметил, что кругосветный полет объединил лучших специалистов из высокотехнологичных стран, став примером успешной глобальной кооперации. После показа картины состоялся творческий вечер Конюхова.





В основу сценария фильма легла история кругосветного полета, который Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Путешественник стартовал в Австралии и пролетел вокруг Земли всего за 11 дней 4 часа 20 минут. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, который также является генеральным продюсером «Повелителя ветра».





Съемки в основном проходили в Дагестане, поскольку из-за локдауна и закрытых границ съемочная группа не смогла попасть на место реального старта Конюхова. Большая часть картины посвящена самому полету путешественника на воздушном шаре в экстремальных условиях — Конюхов попадает в ураган, оставаясь без связи, без сна и почти без воздуха.





Для сцен путешествия на воздушном шаре создали специальную 3D-модель аэростата — по параметрам того летательного аппарата, на котором путешествовал сам Конюхов. При этом лишь около 30% снятых в фильме сцен сделаны с использованием компьютерной графики.









Фото: скриншот в YouTube