В Доме Актера прошел вечер, посвященный 90-летнему юбилею Маргариты Эскиной

22 декабря в Большом зале Центрального Дома Актера прошел вечер, посвященный 90-летнему юбилею Маргариты Эскиной, сообщает пресс-служба Дома актера.





Вечер начался с открытия памятной доски, посвященной Александру Моисеевичу Эскину и Маргарите Александровне Эскиной, от Андрея и Петра Наличей.

Среди почетных гостей была дочь Маргариты Александровны — Александра Зарина. Открыл вечер директор-распорядитель Центрального Дома Актера Александр Жигалкин стихами, посвященными Маргарите Александровне.





В большом зале выступили: народная артистка РФ Юлия Рутберг, заслуженная артистка Российской Федерации, художественный руководитель Московского государственного театра РОСТА в Царицыно Нонна Гришаева, Алексей Колган, заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ Аристарх Ливанов, народный артист Российской Федерации Валерий Баринов, Вадим Жук, Андрей Ургант, Андрей Максимков и другие.





С 1987 по 2009 год Маргарита Александровна возглавляла Центральный Дом актера имени А. А. Яблочкиной, первым руководителем которого (с 1937 года) был её отец, Александр Моисеевич Эскин.

С 1999 года Маргарита Эскина вела регулярный телецикл «Дом Актёра» на телеканале «Культура», являлась лауреатом международных премий «Афина» (1993) и «Оливер» (1999). Именно благодаря Маргарите Александровне Дом Актера стал местом притяжения для многих поколений артистов.









Фото: Илья Золкин, пресс-служба Дома актера