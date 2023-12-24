«Новогодняя елка» примет первых гостей в павильоне «Наша культура» на ВДНХ 29 декабря

Первая «Новогодняя елка» в павильоне «Наша культура» пройдет ВДНХ 29 декабря, сообщает Министерство культуры РФ.





«Министерство Деда Мороза» — интерактивное представление для всей семьи. Погружение в сказку начнется уже с фойе, где зрителей встретят сотрудники Министерства Деда Мороза. Участники будут петь, танцевать и объединятся в команды на конкурсах. Они смогут найти новых друзей, знакомых и единомышленников. Поучительная сказка окружена необычными декорациями и спецэффектами.





Организаторы новогодней Елки «Министерство Деда Мороза» — Министерство культуры Российской Федерации и Московский государственный институт культуры.





Елка пройдет 29, 30 и 31 декабря, а также 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 14 января.





В праздничной программе павильона «Наша культура» гостей также ожидают мастер-класс «Пряничный сказочный дом!» от Музея декоративного искусства и театрализованное представление «Дед Мороз из Великого Устюга приглашает в сказку».













Фото: Министерство культуры РФ