Подведены итоги Года педагога и наставника в библиотеках России

В Российской государственной библиотеке для молодежи состоялся вебинар, посвященный итогам Года педагога и наставника в библиотеках России, сообщает Министерство культуры РФ.





Участники обсудили направления развития наставничества в библиотеках, актуальные тенденции для формирования наставничества как кадровой технологии в библиотечном деле.





«Наставничество сегодня — актуальный тренд развития кадровой политики в различных областях. Это кадровая технология, исторически хорошо зарекомендовавшая себя и в библиотечном деле. Библиотеки России понимают это и готовы продвигаться дальше в этом направлении, внедрять различные формы и виды наставнической деятельности», — рассказывает заместитель директора Российской государственной библиотеки для молодёжи по научной и методической работе Марина Захаренко.





В 2023 году в библиотеках России проводились различные просветительские, методические и научно-практические мероприятия, происходил непрерывный обмен опытом и лучшими практиками наставничества.













Фото: Министерство культуры РФ