В Пскове открылась выставка живописи китайской художницы Ван Сюлин

Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника в рамках международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» впервые организовали выставку живописи китайской художницы Ван Сюлин, сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова.





В экспозиции представлена копия национальной святыни Китая VIII века — свитка «87 небожителей» У Даоцзы.





«Экспозиция открылась во Дворе Постникова — в старинных русских купеческих палатах XVII века. Представлено 30 удивительных работ, пропитанных духом древнего Китая. Художница Ван Сюлин широко известна как самобытный мастер портретов и картин из серии «цветы и птицы». Следуя традиции реалистической живописи, она в своей изысканной манере виртуозно изображает человека, растения и цветы», — сказала ТАСС Светлана Мельникова.





Ван Сюлин является художником с мировым именем, чьи произведения хранятся в Государственном музее Востока в Москве, Обществе российско-китайской дружбы, Государственном художественном музее имени А. Н. Радищева в Саратове, музеях Японии, Южной Кореи, США. Она также владеет одной из самых сложных техник китайской живописи «гунби», или «тщательная кисть», когда при создании картин четко прорисовывается контур со всеми ботаническими подробностями.