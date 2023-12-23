В московском Музее музыки исполнили органные сочинения молодых композиторов

Издательство современной академической музыки «Шостаковичи и Стравинские» провело второй камерный концерт, посвященный органному творчеству молодых композиторов.





Как сообщает « Российская газета », на сцене Российского национального музея музыки в Москве прозвучали пьесы, созданные для «короля инструментов», которые исполнили мастера органного искусства, лауреаты международных конкурсов Олеся Кравченко, Владимир Скоморохов и другие.





Концерт в Музее музыки дал возможность слушателям оценить и оригинальные композиторские замыслы, и приемы игры на органе, и его выразительные, неисчерпаемые возможности звучания.





Руководитель издательства «Шостаковичи и Стравинские», композитор Алина Небыкова, выпускница Московской консерватории отметила, что этот проект стал еще одним важнейшим шагом в поддержке талантливых композиторов, которым трудно после окончания обучения заявить о себе и сделать так, чтобы твоя музыка исполнялась, публиковалась и просто существовала в современном академическом пространстве.









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