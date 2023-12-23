Режиссер Эмир Кустурица экранизирует «Мертвые души» Гоголя

23.12.2023

Режиссер Эмир Кустурица экранизирует «Мертвые души» Гоголя
Сербский режиссер Эмир Кустурица готовит еще один проект, над которым он поработает в России, — это экранизация поэмы Николая Гоголя «Мертвые души».

«Для меня является честью, что я приеду в Россию и что у меня два проекта. Один из них — «Мертвые души» Гоголя. Этот фильм я сделаю под названием «Три женщины и мертвые души», — заявил Кустурица в интервью Life.

Более подробные детали картины пока неизвестны, информирует Бюллетень кинопрокатчика.

Ранее газета «Культура» сообщала, что режиссер планирует сделать экранизацию романа Евгения Водолазкина «Лавр», который вышел в 2012 году. Действие в книге происходит на Руси XV века. Центральный персонаж — травник Арсений, обладающий даром исцеления.


Фото: скриншот Youtube