Михаил Мишустин поздравил МГАХ с 250-летием

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил научно-педагогический состав, студентов и выпускников Московской государственной академии хореографии (МГАХ) с 250-летием со дня основания учреждения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.





«Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 250-летием Московской государственной академии хореографии... Более двух столетий академия является одной из самых известных и авторитетных хореографических школ, где бережно хранят и приумножают великие традиции, заложенные выдающимися балетмейстерами, талантливыми артистами, именитыми преподавателями... Сегодня ваше учебное заведение — признанный во всем мире образовательный центр в области балетного искусства», — говорится в поздравлении.





Михаил Мишустин отметил, что академия ведет большую культурно-просветительскую, методическую и научную работу, реализует масштабные проекты, проводит фестивали, выставки, мастер-классы.





«Особых слов благодарности заслуживает высокопрофессиональный педагогический коллектив академии. Бесконечно преданные призванию, вы помогаете студентам развить свои способности и мастерство, прививаете им любовь к хореографическому искусству. Победы ваших воспитанников на престижных всероссийских и международных конкурсах, выступления на лучших мировых сценах — яркое тому подтверждение», — добавляется в поздравлении.





В заключение Михаил Мишустин пожелал научно-педагогическому составу, студентам и выпускникам МГАХ творческих успехов и вдохновения, крепкого здоровья и всего наилучшего.









Фото: скриншот видео Первого канала