В Екатеринбурге создадут фабрику одежды и тканей для российских театров

Фабрика по производству одежды сцены и реставрации исторических текстильных полотен будет «Ткачиха» построена в 2024 году в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики региона.





Уникальную фабрику возведут в Академическом районе при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области. Объем инвестиций в запуск предприятия составит более 250 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест. Выпуск первой продукции планируется в начале 2025 года.





Производство разместится на площади 2 тыс. кв. м, цеха специально будут оснащены театральным освещением и сценической механикой для работы с изделиями, передает ТАСС





«Стратегия развития предприятия нацелена на импортозамещение и закрывает потребности учреждений культуры России и ближнего зарубежья в крупноформатных изделиях для театров. У нас лучшие мастера — это показывают национальные конкурсы. И мы сделаем все, чтобы отрасль и дальше динамично развивалась», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.









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