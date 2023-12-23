На Камчатке помогут авторам книг о героях специальной военной операции

23.12.2023
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил оказывать всестороннюю поддержку литераторам, пишущим о специальной военной операции.
Как сообщает «Российская газета
», в регионе уже издали книги писателя Александра Смышляева о двух героях СВО, сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.
«В новом году нужно их переиздать и оказать всестороннюю поддержку для издания книг о других героях нашего времени», — заявил Владимир Солодов.
Книги о камчатских бойцах передадут в школы, чтобы дети знали об их подвигах.
Ранее газета «Культура» сообщала
, что творческие коллективы из Тулы выступили на сцене Центрального дома Российской армии на концерте в поддержку военнослужащих — участников специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
В основу театрализованной концертной программы вошли сказы писателя Алексея Логунова о судьбах жителей Тульской области и песни, написанные солдатами во фронтовых землянках.
Фото: Pixabay.com