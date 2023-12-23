На Камчатке помогут авторам книг о героях специальной военной операции

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил оказывать всестороннюю поддержку литераторам, пишущим о специальной военной операции.





Как сообщает « Российская газета », в регионе уже издали книги писателя Александра Смышляева о двух героях СВО, сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

«В новом году нужно их переиздать и оказать всестороннюю поддержку для издания книг о других героях нашего времени», — заявил Владимир Солодов.





Книги о камчатских бойцах передадут в школы, чтобы дети знали об их подвигах.





Ранее газета «Культура» сообщала , что творческие коллективы из Тулы выступили на сцене Центрального дома Российской армии на концерте в поддержку военнослужащих — участников специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

В основу театрализованной концертной программы вошли сказы писателя Алексея Логунова о судьбах жителей Тульской области и песни, написанные солдатами во фронтовых землянках.









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