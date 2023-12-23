Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет оперу «Вампир»

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит премьеру оперы «Вампир» немецкого композитора Генриха Маршнера, которая единственный раз исполнялась в Петербурге в 1833 году, сообщил художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Александров.





«Мы не ставим просто страшилку, а спектакль о проблеме. Ведь вампиром можно быть, не обязательно высасывая кровь. Есть люди, которые это делают спокойно, с улыбкой. А наш вампир как раз страдающий, это испытание, которое на него наложено и которое делает его страдальцем», — рассказал ТАСС Юрий Александров.





Дирижером-постановщиком выступил Максим Вальков, сценографом — народный художник России Вячеслав Окунев. К премьерным показам готово несколько составов исполнителей.





«Вампир» — немецкая романтическая опера с готическими мотивами. Либретто основано на пьесе «Вампир» Генриха Людвига Риттера. Премьера прошла 29 марта 1828 года в городском театре Лейпцига. Первое исполнение в России состоялось в Москве в Большом театре 3 декабря 1831 года под названием «Вампир, или Мертвец-кровопийца».









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